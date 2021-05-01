احدث الأخبار

رئة الأرض “تحتضر”.. تقرير علمي مفزع
أبرز المواد
 أنصار سليماني يردون على عاصفة ظريف وتسجيله المسرب الذي انتقد فيه قائد فيلق القدس السابق بفيديو لابنه!
أبرز المواد
 منح أمراء المناطق صلاحية “إيقاف خدمات” المتعدين على عقارات الدولة
أبرز المواد
 بلبلة وصدام بمطار الخرطوم .. هذا لغز فرار مسافرين!
أبرز المواد
 أقدم من الأهرامات.. اكتشاف مناطق أثرية مذهلة في المملكة
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي يدعو إلى الاستعداد لصراع لا يشبه “الحروب القديمة”
أبرز المواد
 حريق يودي بحياة 16 مصاباً بكورونا وممرضتين في إحدى مستشفيات الهند
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين ترفع جاهزيتها استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 شرطة الرياض: الأجهزة الأمنية تطيح بمنفذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات
أبرز المواد
 شرطة الرياض: ضبط جميع الأطراف ذات العلاقة بمقطع فيديو يظهر لشخصين وقائد دورية عند إحدى محطات الوقود
أبرز المواد
 أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)
أبرز المواد
رئة الأرض “تحتضر”.. تقرير علمي مفزع

رئة الأرض “تحتضر”.. تقرير علمي مفزع

أبرز المواد
أنصار سليماني يردون على عاصفة ظريف وتسجيله المسرب الذي انتقد فيه قائد فيلق القدس السابق بفيديو لابنه!

أنصار سليماني يردون على عاصفة ظريف وتسجيله المسرب الذي انتقد فيه قائد فيلق القدس السابق بفيديو لابنه!

أبرز المواد
منح أمراء المناطق صلاحية “إيقاف خدمات” المتعدين على عقارات الدولة

منح أمراء المناطق صلاحية “إيقاف خدمات” المتعدين على عقارات الدولة

أبرز المواد
بلبلة وصدام بمطار الخرطوم .. هذا لغز فرار مسافرين!

بلبلة وصدام بمطار الخرطوم .. هذا لغز فرار مسافرين!

أبرز المواد

رئة الأرض “تحتضر”.. تقرير علمي مفزع

رئة الأرض “تحتضر”.. تقرير علمي مفزع
http://almnatiq.net/?p=978430
المناطق - وكالات

في كشف علمي خطير، توصل باحثون في مجلة “ناتشور كليمات تشانغ” إلى أن غابات الأمازون الأكبر في العالم لم تعد قادرة على مساعدة الكوكب في عملية امتصاص انبعاثات الكربون.

ليس هذا وحسب، بل كشف تقرير للمجلة أنه، وعلى مدار العقد الماضي، أصبحت غابات الأمازون تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر مما تستطيع امتصاصه بنسبة عشرين في المئة.

ووفقا للتقديرات فإنه من عام 2010 وحتى عام 2019، أطلقت غابات الأمازون في البرازيل 6.16 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، بينما استطاعت تخفيض 9.13 مليار طن فقط من حجم الانبعاثات.

كما كشفت الدراسة أيضا أن عمليات إزالة الغابات سواء من خلال الحرائق أو عمليات قطع الأشجار، ارتفعت بنحو 4 أضعاف في عام 2019 مقارنة بالعامين السابقين، لتزيد من حوالي مليون هكتار إلى 3.9 مليون هكتار، أي بمساحة تعادل حجم دولة هولندا.

وأرجعت الدراسة ارتفاع نسبة الانبعاثات إلى تدهور حالة الغابات التي تؤدي بدورها لحدوث انبعاثات أكثر بثلاثة أضعاف من الغابات المدمرة بالكامل.

الباحثون أكدوا أن البرازيل شهدت انخفاضا حادا في تطبيق سياسات حماية البيئة، بعد تغيير الحكومة في عهد الرئيس جاير بولسونارو.

وهو الأمر الذي يثير المخاوف بشأن حوض الأمازون الذي يحتوي على نصف الغابات الاستوائية المطيرة في العالم، والتي تعد الأكثر فعالية في امتصاص وتخزين الكربون على مستوى الغابات.

لكن وفقا للدراسة فإن رئة الأرض أصبحت مصدرا رئيسا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدلا من كونها ممتصة له. وهو الأمر الذي سيفاقم من أزمة تغير المناخ.

روابط ذات صلة

أنصار سليماني يردون على عاصفة ظريف وتسجيله المسرب الذي انتقد فيه قائد فيلق القدس السابق بفيديو لابنه!

أنصار سليماني يردون على عاصفة ظريف وتسجيله المسرب الذي انتقد فيه قائد فيلق القدس السابق بفيديو لابنه!
منح أمراء المناطق صلاحية “إيقاف خدمات” المتعدين على عقارات الدولة

منح أمراء المناطق صلاحية “إيقاف خدمات” المتعدين على عقارات الدولة
بلبلة وصدام بمطار الخرطوم .. هذا لغز فرار مسافرين!

بلبلة وصدام بمطار الخرطوم .. هذا لغز فرار مسافرين!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*