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رسميا.. أمريكيون بين ضحايا مأساة التدافع في إسرائيل

رسميا.. أمريكيون بين ضحايا مأساة التدافع في إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=978433
المناطق - وكالات

أعلنت متحدثة باسم السفارة الأمريكية، اليوم السبت، أن عددا من الرعايا الأمريكيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين في تدافع خلال احتفال ديني يهودي بإسرائيل.

وقالت المتحدثة مشيرة إلى الحادثة التي وقعت مساء الخميس وعشية يوم الجمعة “يمكننا أن نؤكد أن عددا من المواطنين الأمريكيين كانوا بين الضحايا”.

وأضافت “تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أمريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأمريكيين المعنيين وذويهم. واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، إن مسؤولي القنصلية في نيويورك على اتصال بأربع عائلات لها ضحايا وإن السفارة في الأرجنتين على اتصال بأسرة واحدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس إنه علم بوفاة اثنين من المواطنين الكنديين في الحادثة.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتقديم العزاء.

ووصف نتانياهو الحادث بأنه أحد “أفدح الكوارث” في تاريخ إسرائيل، وتعهد بإجراء تحقيق شامل لضمان عدم تكراره.

وتبدأ إسرائيل بتشييع ضحايا حادث تدافع ضخم وقع فجر الجمعة في شمال الدولة العبرية خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين أوقع 45 قتيلاً على الأقل، بينهم أطفال، و150 جريحاً.

وعكفت فرق طبية، الجمعة، على تحديد هويات الضحايا، بينما تحدث شهود عن رؤيتهم “جبلا” من الناس اختنقوا أو دهسوا في ممر عرضه حوالي ثلاثة أمتار بعد أن تكدست الحشود على منحدرات جبل الجرمق في شمال إسرائيل.

وكان عشرات الآلاف من اليهود محتشدين عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في الجليل للمشاركة في احتفال لاغ بعومر (عيد الشعلة)، السنوي الذي يشمل الصلاة طوال الليل وترديد الأغاني الدينية.

وكان الاحتفال مقسما لجناحين على أساس الذكور والإناث. وقال مسعفون إنالإصابات والوفيات تركزت في القسم الخاص بالرجال، بحسب “رويترز”.

وطلبت الشرطة من الأسر تقديم صور ومعلومات شخصية عن الذين حضروا الاحتفال وما زالوا في عداد المفقودين لتسهيل العملية.

وذكرت وزارة الصحة أنها حددت هوية 32 فردا بحلول عصر الجمعة.

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