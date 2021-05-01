خارجية أمريكا: لا حل في اليمن من دون دعم السعودية

المناطق - وكالات

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه لا حل في اليمن من دون دعم المملكة العربية السعودية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ”العربية”، أنه يجب أن يتوقف الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية.

كما أضافت “أولوياتنا في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي”.

ترحيب أممي

والخميس، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ودعوته لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال “إنهاء الحرب في اليمن سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وأمنها”.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد قال في مقابلة صحافية الثلاثاء الماضي، إن “الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني”، مضيفاً: “انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني”.

وأعرب عن الأمل بأن “يجلس الحوثيون على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول، تكفل حقوق جميع اليمنيين وتضمن مصالح دول المنطقة”.

وقف إطلاق النار

وأضاف ولي العهد أن “المملكة لا تقبل وجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودها”، مشدداً على ضرورة أن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتابع: “العرض المقدم من المملكة هو وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي”.

كما قال: “لا شك أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة العروبية واليمنية التي أتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ليراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر”.