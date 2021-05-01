الأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

المناطق - واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب.



وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.