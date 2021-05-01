“إحسان” تؤكد اكتمال مساهمة توفير وجبة السحور للمتعففين في المدينة المنوّرة

المناطق - المدينة المنورة:

أكدت منصة إحسان اكتمال مساهمة كانت قد دعت إليها، في وقت سابق، أمس الجمعة، وذلك لتوفير وجبة السحور للصائمين المتعففين في المدينة المنوّرة.

وقالت المنصة: جزى الله كل مَن أحسن العطاء، وساهم بتوفير وجبات السحور للأسر المتعففة في المدينة المنوّرة.

يُشار إلى أنه في أول جمعة من رمضان أطلقت “إحسان” الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة؛ حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة “إحسان” الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت أخيراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة؛ وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

ومنظومة إحسان صادرة بالأمر السامي رقم (48019) وجاءت لتعمـل على اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مــــع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيــــز دور المملكة العربية السعودية الريادي في الأعمال التنمويــــة والخيرية، ورفــــع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.