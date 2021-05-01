“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

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“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي
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المناطق - واس:

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، محاولة الاعتداء على محافظة جدة، وذلك وفق لما أعلنته وزارة الدفاع في المملكة، حيث تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة.

وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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