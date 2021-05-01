أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”

أبرز المواد
“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

أبرز المواد
جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل” مساء اليوم

جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل” مساء اليوم

أبرز المواد

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا
http://almnatiq.net/?p=978480
المناطق - تبوك - علي العميري:

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً الأحد اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة.

وسيناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من الأمور المتعلقة بأعمال اللجان بالجمعية وأعمال الجمعية خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية لأعمال الجمعية خلال الفترة القادمة وكذلك المبادرات التي قامت بها الجمعية إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

روابط ذات صلة

“الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”
“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي
جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل” مساء اليوم

جلسة حوارية بعنوان “رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل” مساء اليوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*