أمانة جدة تواصل أعمال التطهير والتعقيم ضمن الاجراءات الاحترازية

أمانة جدة تواصل أعمال التطهير والتعقيم ضمن الاجراءات الاحترازية

أبرز المواد
أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”

أبرز المواد
“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

أبرز المواد

أمانة جدة تواصل أعمال التطهير والتعقيم ضمن الاجراءات الاحترازية

أمانة جدة تواصل أعمال التطهير والتعقيم ضمن الاجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=978484

كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمباني والمقرات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، مستهدفة أكثر من 26 موقعا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت الأمانة أن خطة التطهير والتعقيم شملت المباني الحكومية المدنية والعسكرية، المراكز والمحال التجارية، الحدائق العامة، المباني السكنية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة وترددات عالية من السكان والزائرين، وذلك من خلال 22 فريقاً ميدانياً في نطاق 19 بلدية فرعية، وتعمل الفرق وفق الخطط المعتمدة وتستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مبينة أنها نفذت أعمال تطهير وتعقيم بنحو 166 ألف لتر خلال الأشهر الماضية.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الوقائية للحد من انتشار الفايروس، وتستقبل البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز 940 و تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا
“الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة”: تسجيل 11 وفاة و1048 إصابة جديدة بـ “كورونا”
“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

“التعاون الإسلامي” تدين محاولة الاعتداء على جدة بهدف جوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*