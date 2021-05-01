أمانة جدة تواصل أعمال التطهير والتعقيم ضمن الاجراءات الاحترازية

كثفت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة جهودها في تطهير وتعقيم المرافق العامة والمباني والمقرات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، مستهدفة أكثر من 26 موقعا خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأوضحت الأمانة أن خطة التطهير والتعقيم شملت المباني الحكومية المدنية والعسكرية، المراكز والمحال التجارية، الحدائق العامة، المباني السكنية، وغيرها من المواقع التي تشهد كثافة وترددات عالية من السكان والزائرين، وذلك من خلال 22 فريقاً ميدانياً في نطاق 19 بلدية فرعية، وتعمل الفرق وفق الخطط المعتمدة وتستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مبينة أنها نفذت أعمال تطهير وتعقيم بنحو 166 ألف لتر خلال الأشهر الماضية.



وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الوقائية للحد من انتشار الفايروس، وتستقبل البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز 940 و تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.