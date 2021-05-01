أسعار النفط تتراجع متأثرة بضغوط مخاوف الإغلاق بسبب كورونا

المناطق - وكالات:

شهدت أسعار النفط أمس، تراجعًا، بعد أن لامست أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، إذ عوضت المخاوف من إجراءات الإغلاق الأوسع نطاقا في الهند والبرازيل للحد من جائحة كوفيد – 19 التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.

وهبط خام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 68.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، وهو آخر يوم لتداول عقد أقرب استحقاق تسليم حزيران (يونيو).

ووفقا لـ”رويترز”، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران (يونيو) 64.59 دولار للبرميل، بانخفاض 42 سنتا أو 0.7 في المائة.

وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بعد أن تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين وجاء دون التوقعات في نيسان (أبريل)، على الرغم من أن مسحا للقطاع الخاص أظهر أن نشاط المصانع في اليابان نما في نيسان (أبريل) بأسرع وتيرة منذ أوائل 2018.

وقال محللو إنرجي أسبكتس في مذكرة: “لا يزال تعافي الطلب بعد كوفيد – 19 متفاوتا، والارتفاع في حالات الإصابة بالهند بمنزلة تذكير في الوقت المناسب بأن أي ارتفاع إلى 70 دولارا سابق لأوانه”.

وأضافوا أنه من المرجح بلوغ مثل هذا المستوى في الربع الثالث من هذا العام عندما يشهد الطلب تحسنا جوهريا ويتم خفض المخزونات، ويمر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بأزمة عميقة مع اكتظاظ المستشفيات والمشارح، إذ تجاوز عدد حالات كوفيد – 19 حاجز 18 مليون حالة الخميس.