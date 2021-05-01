الشؤون الإسلامية تستكمل توزيع 1100 سلة غذائية في فيتنام

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الاسلامي بسفارة المملكة في بانكوك المشرف على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في فيتنام توزيع السلال الغذائية الرمضانية لهذا العام ١٤42هـ وفق تنسيق وإشراف مستمر مع سفير خادم الحرمين الشريفين في فيتنام سعود بن فهد السويلم وبمتابعة وتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وجرى توزيع قرابة ٣٠٠ سلة غذائية في محافظة كندال، واكثر من ١٠٠ سلة غذائية في محافظة تاكياو.



وأفاد المشرف على توزيع السلات الغذائية في فيتنام موفد الوزارة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي أن برنامج تفطير الصائمين بلغ أكثر من 1100سلة غذائية ستوزع على العوائل الصائمة ويستفيد منه ٨٠٠٠ مسلم في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.