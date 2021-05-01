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مجمع إرادة بتبوك ينظم رحلة عمرة لـ ٢٨ متعافيًا من الإدمان
http://almnatiq.net/?p=978508
المناطق- تبوك - فايز السميري:

نظم مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك ممثلًا بقسم الإرشاد الديني والرعاية اللاحقة وبدعم من شركة قويم رحلة لاداء مناسك العمرة للمتعافين من نزلاء منزل منتصف الطريق بالمجمع شارك فيها عدد ٢٨ متعافيًا من الإدمان برفقتهم الفريق العلاجي.

حيث تضمن برنامج الرحلة إلى زيارة المدينة المنورة والصلاة في المسجد النبوي وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إضافةً إلى فقرات للتعريف ببعض الأحكام المتعلقة بالعمرة والدخول في النسك ومحاضرات ودروس علمية إلى جانب الانشطة الترفيهية والثقافية التي تخللت الرحلة.

وأوضح مدير المجمع الأستاذ خالد الزهراني، أن الرحلة تأتي في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي بالمجمع وتهدف إلى تقوية الوازع الديني للمتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع من خلال زيارتهم للمشاعر المقدسة مما يكون له الأثر الإيجابي على نفوسهم من خلال هذه البرامج الدينية.

وأعرب الزهراني عن شكره وتقديره للفريق العلاجي والقائمين على برنامج العمرة.

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