احدث الأخبار

وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروع بحفر الباطن
أبرز المواد
 توكلنا يبين مدة “محصن جرعة أولى” بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح
أبرز المواد
 وكيل الصحة: يجب التأكد من هذا الشيء في الدولة التي ستسافر إليها عند فتح السفر
أبرز المواد
 مجمع إرادة بتبوك ينظم رحلة عمرة لـ ٢٨ متعافيًا من الإدمان
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تستكمل توزيع 1100 سلة غذائية في فيتنام
أبرز المواد
 الطائف.. إنقاذ طفل رضيع من الموت في أحد الأسواق
أبرز المواد
 الكويت.. إحباط تهريب حبوب مخدرة داخل شحنة أسماك هامور قادمة من إيران
أبرز المواد
 إمارة مكة تعلن إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة
أبرز المواد
 “الصحة”: أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية
أبرز المواد
 أسعار النفط تتراجع متأثرة بضغوط مخاوف الإغلاق بسبب كورونا
أبرز المواد
 أمانة جدة تواصل أعمال التطهير والتعقيم ضمن الاجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية غدًا
أبرز المواد
وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروع بحفر الباطن

وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروع بحفر الباطن

أبرز المواد
توكلنا يبين مدة “محصن جرعة أولى” بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح

توكلنا يبين مدة “محصن جرعة أولى” بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح

أبرز المواد
وكيل الصحة: يجب التأكد من هذا الشيء في الدولة التي ستسافر إليها عند فتح السفر

وكيل الصحة: يجب التأكد من هذا الشيء في الدولة التي ستسافر إليها عند فتح السفر

أبرز المواد
مجمع إرادة بتبوك ينظم رحلة عمرة لـ ٢٨ متعافيًا من الإدمان

مجمع إرادة بتبوك ينظم رحلة عمرة لـ ٢٨ متعافيًا من الإدمان

أبرز المواد

وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروع بحفر الباطن

وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروع بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=978522
المناطق - الشرقية:

لقى خمسة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم، في حادث مروري مروع وقع اليوم السبت على طريق الملك خالد بمحافظة حفر الباطن أثناء ذهابهم إلى التسوق وشراء احتياجات العيد.

وفي التفاصيل ذهب شاب مع أسرته للتسوق من أجل العيد ومعه والدته و 4 نساء من قريباته وطفلة، وتفاجئوا بمركبة من الجهة المقابلة لتصطدم بهم وينتج عن الحادث 5 وفيات وإصابة امرأة والطفلة بإصابات حرجة ونقلهم للعناية المركزة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أن غرفة العمليات وردها بلاغ عند الساعة 01:49 صباح يوم السبت من مواطن يفيد عن وجود حادث سير امتداد طريق الكويت وبه عدة إصابات .

وأضاف الغامدي أنه على الفور تم توجيه 4 فرق إسعاف من الهلال الأحمر السعودي وفرقتين إسعاف من جهات أخرى للموقع وتبين عند الوصول للموقع وجود 6 حالات مصابين شفاهم الله و2 حالة وفاة رحمهم الله تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعاف 4 حالات إلى مستشفى الملك خالد وحالتين إلى مستشفى المعالي.

روابط ذات صلة

توكلنا يبين مدة “محصن جرعة أولى” بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح

توكلنا يبين مدة “محصن جرعة أولى” بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح
وكيل الصحة: يجب التأكد من هذا الشيء في الدولة التي ستسافر إليها عند فتح السفر

وكيل الصحة: يجب التأكد من هذا الشيء في الدولة التي ستسافر إليها عند فتح السفر
مجمع إرادة بتبوك ينظم رحلة عمرة لـ ٢٨ متعافيًا من الإدمان

مجمع إرادة بتبوك ينظم رحلة عمرة لـ ٢٨ متعافيًا من الإدمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*