إغلاق 17 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الشرقية

المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1328 جولة رقابية، و11 جولة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك ضمن جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس “كورونا”، لافتة إلى أن الجولات أسفرت عن إغلاق 17 منشأة مخالفة، فيما جرى تحرير 62 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا” وتطبيق “توكلنا”.

وأكدت الأمانة على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، مضيفة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي ورفع درجة الامتثال، من خلال الحملات التي تنفذها الأمانة والبلديات وبمشاركة الفرق التطوعية لتفعيل مبادرة “ممتثل” وكذلك من خلال خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت غير الملتزمة.

وأوضحت أنها تلقت عبر مركز 940 أمس 57 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وشددت على أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية في نفس الوقت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠.