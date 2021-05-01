شؤون المسجد النبوي لـ المصلين: التزموا بالاحترازات

المناطق - المدينة المنورة:

أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها في “تويتر”: “نؤكد على زائري المسجد النبوي الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومن ذلك : إحضار السجادة الخاصة بالصلاة”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُساهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية بإذن الله، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 590 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1048) حالة مؤكدة وتعافي(964) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9899) حالة منها (1333) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (418411) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (401544) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6968) حالة “يرحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (65454) فحصاً مخبريًّا.