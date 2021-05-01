ولي عهد أبو ظبي يستقبل وزير الخارجية

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ولي عهد أبو ظبي يستقبل وزير الخارجية

ولي عهد أبو ظبي يستقبل وزير الخارجية
http://almnatiq.net/?p=978552
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في قصر الوطن اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لسموه ولشعب الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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