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توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على معظم المناطق غدًا

توقعات بأمطار غزيرة مصحوبة بزخات برد على معظم المناطق غدًا
http://almnatiq.net/?p=978557
المناطق - الرياض:

قال المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.

ولفت المركز إلى احتمالية تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

وبين أن الرياح السطحية تنشط على أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة 39 درجة مئوية فيما تسجل أبها 24 درجة.

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