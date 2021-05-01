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رئيس جامعة جازان يصدر عددا من قرارات التعيين والتكليف

رئيس جامعة جازان يصدر عددا من قرارات التعيين والتكليف
http://almnatiq.net/?p=978569
جازان - فضه عطيف:

أصدر معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عدداً من قرارات التعيين والتكليفات تضمنت تعيين الدكتور علي بن محمد جباري عميداً لكلية التربية، وتعيين الدكتورة أميمة بنت عبد الوهاب رضوان عميدة للكلية الجامعية بمحافظة الدرب.

كما تضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتورة زكرية بنت أحمد زكري وكيلة لكلية الشريعة والقانون لشطر الطالبات، وتعيين الدكتور حمد بن غالب دائله وكيلاً لكلية التمريض للبحث والتطوير، وتعيين الدكتور عبدالله بن علي سلامي رئيساً لقسم الإدارة بكلية المجتمع، وتعيين الدكتور أبو القاسم بن أحمد مسملي رئيساً لقسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون.

ونصت أيضًا على تجديد تكليف الدكتور حسن بن قصادي المهدي مستشاراً للشؤون الإدارية بمكتب رئيس الجامعة، وتكليف المحاضر محمد بن إبراهيم حكمي مستشاراً لشؤون المشاريع في مكتب رئيس الجامعة، وتكليف الدكتور علي بن يحيى المالكي مشرفاً على الإدارة العامة للمشروعات، وتجديد تكليف الدكتور همام بن إبراهيم فقيه مديراً للعيادات بكلية طب الأسنان.

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