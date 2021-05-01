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تعليم محايل عسير يعتمد صرف 36 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

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تعليم محايل عسير يعتمد صرف 36 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

تعليم محايل عسير يعتمد صرف 36 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=978587
المناطق_واس

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها ، التي بلغت 36 مليون ريال وذلك مكافأة عن شهري مارس وأبريل.
وأفاد مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبد الله آل شريم، أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع, في حسابات أولياء أمورهم ابتداءً من يوم الاثنين القادم، مثمنا جهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية.

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