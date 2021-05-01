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أمانة المنطقة الشرقية تفعّل مبادرة ” ممتثل ” بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية

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أمانة المنطقة الشرقية تفعّل مبادرة ” ممتثل ” بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية

أمانة المنطقة الشرقية تفعّل مبادرة ” ممتثل ” بمشاركة الفرق الرقابية والتطوعية
http://almnatiq.net/?p=978590
المناطق_واس

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية ، مبادرة “ممتثل”، بالتعاون مع فرق الرقابة الصحية والتطوعية؛ بهدف رفع درجة امتثال المجتمع وجميع المحال التجارية والغذائية في جميع الأسواق والمجمعات ومنافذ البيع بمحافظة بقيق؛ للتأكد من التزامهم وتطبيقهم الإجراءات الصحية الوقائية ووضع الملصق المخصص لمبادرة “ممتثل” على واجهة المحال.
وأوضحت الأمانة أن من أهم أهداف الحملة ورسالتها، هو توعية المجتمع بأهمية الامتثال والالتزام بالضوابط الصحية والمحافظة على لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم وغسل اليدين بشكل مستمر، والتزام المحال التجارية والتموينية بالإجراءات الوقائية من قياس الحرارة وتوفير المعقمات، كذلك الملصقات الأرضية لتوضيح مسافات التباعد الجسدي.
وأشارت إلى تقسيم فرق الرقابة الصحية إلى مجموعات،جرى توزيعها على الشوارع الرئيسية في المحافظة؛ لتغطية أكبر عدد من المحال التجارية والتموينية.

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