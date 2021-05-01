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«الغذاء والدواء» تجدد التحذير من ممارسات خاطئة أثناء شواء الطعام

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«الغذاء والدواء» تجدد التحذير من ممارسات خاطئة أثناء شواء الطعام

«الغذاء والدواء» تجدد التحذير من ممارسات خاطئة أثناء شواء الطعام
http://almnatiq.net/?p=978596
المناطق_ الرياض

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، التحذير من، بعض الممارسات الخاطئة و الغير صحية، أثناء شواء الأطعمة، والتي قد تؤدي إلى التلوث.

 وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في انفوغراف على حسابها بموقع “تويتر”، من خطورة استخدام رقائق الألومنيوم “القصدير” في غير الاستخدامات المخصصة لها، موضحة أن رقائق الألمونيوم لا تستخدم لطهي أو تسخين الأغذية.

 ولفتت إلى أنه يجب حفظ الطعام مبرداً عند نقله من مكان لآخر، للحد من نمو البكتيريا لأدنى درجة.

 كما يُراعى وضع اللحوم على طرف شبك الشواية، ولا توضع مباشرة على الفحم المشتعل، حتى لا تتعرض للاحتراق.

 وأضافت، أنه يجب إتمام إذابة اللحوم المراد شواؤها قبل الشواء إذا كانت مجمدة، لضمان طهو كل أجزائها مع عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين لمنع نمو البكتريا.

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