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«الصحة» توضح الإجراءات الواجب على المخالطين لحالات كورونا اتباعها

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«الصحة» توضح الإجراءات الواجب على المخالطين لحالات كورونا اتباعها

«الصحة» توضح الإجراءات الواجب على المخالطين لحالات كورونا اتباعها
http://almnatiq.net/?p=978600
المناطق_ الرياض

أوضحت وزارة الصحة، اليوم السبت، الإجراءات الواجب على المخالطين لحالات كورونا اتباعها.

وتفاعلا مع استفسارات المستفيدين، قال حساب «الصحة 937»: يُحجر المخالط لمدة 10 أيام، من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أومن تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب، ويمكن قصر مدة الحجر إلى 7 أيام، في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR ) سلبية للمخالط؛ أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

وأضاف حساب “الصحة 937”: يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فورًا، ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري.

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