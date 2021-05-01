مجلسا شباب وفتيات القصيم يوزعان 1700 سلة غذائية في حملة سمو أمير القصيم نهر العطاء

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بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , قدم مجلسا شباب وفتيات القصيم بمقام ديوان إمارة المنطقة , اليوم, ومن خلال مبادرة نهر العطاء توزيع أكثر من 1700 سلة غذائية للأسر المتعففة بالمنطقة.

ونفّذ أكثر من 250 شابا وفتاة بقيادة أمين مجلس الشباب دهش الدهش وأمينة مجلس الفتيات منال المهنا بمدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة توزيع السلال المجهزة.

وقدم وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزّان , شكره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه أبناء وبنات المنطقة, مؤكداً أن المجلسين هما بذرة لمثل هذه الأعمال الاجتماعية التطوعية الخادمة للمجتمع والوطن من خلال تفعيل دورهما المجتمعي.