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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط أفغانستان
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المناطق_واس

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر، وسط أفغانستان، وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.
وأكدت الوزارة، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.
وعبرت وزارة الخارجية، عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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