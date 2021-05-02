262 استشارة دوائية بصحة حفر الباطن خلال شهر مارس لعام 2021م

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قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها خدمة الاستشارات الدوائية لـ262 مستفيداً خلال شهر مارس لعام 2021 ، إذا بلغت عدد الاستشارات الدوائية بمستشفى الولادة والأطفال 132 استشارة ، فيما بلغ عدد الاستشارات الدوائية بمستشفى حفر الباطن المركزي 37 استشارة ، لتصل عدد الاستشارات بمستشفى السعيرة 21 استشارة ، فيما تخطت عدد الاستشارات الدوائية بمستشفى القيصومة العام ومستشفى الرعاية المديدة 40 استشارة ، ليبلغ عدد الاستشارات الدوائية بمستشفى الملك خالد العام ومستشفى الصحة النفسية 32 استشارة دوائية .

وتأتي هذه الخدمات تواصلاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة حفر الباطن للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره وتوفير جميع الخدمات للمرضى.