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توقيع ثلاثة اتفاقيات لمركز القلب بالمدينة المنورة لدعم وتأهيل المرضى

توقيع ثلاثة اتفاقيات لمركز القلب بالمدينة المنورة لدعم وتأهيل المرضى
http://almnatiq.net/?p=978632
المناطق_واس

وقعّ الرئيس التنفيذي المكلف لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمد الخلاوي اليوم ثلاث اتفاقيات شراكة مجتمعية بين مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة وعدد من الجهات؛ لدعم وتأهيل بعض مرضى القلب فاقدي أهلية العلاج من الكبار والأطفال.
وتأتي  هذه الاتفاقيات تعزيزًا لإسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينه لتقديم الدعم في الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع الحكومي, وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين بجودة وكفاءة عالية، وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة بما يحقق التكامل وينفع المجتمع.
يذكر أن برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

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