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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضبط مخالفات أنظمة العمل والإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضبط مخالفات أنظمة العمل والإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضبط مخالفات أنظمة العمل والإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=978653
المناطق_واس

نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (14,853) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الشهر الماضي، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل، وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.
وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1,625) مخالفة لأنظمة العمل و (264) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجهت الوزارة (1,189) إنذارًا, وكانت الوزارة قد تلقت (808) بلاغات واردة عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.
وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة، وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل، تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

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