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أمانة القصيم تنفذ حملة توعوية لتعزيز الهوية الوطنية في (٢٣٣) موقعاً

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أمانة القصيم تنفذ حملة توعوية لتعزيز الهوية الوطنية في (٢٣٣) موقعاً

أمانة القصيم تنفذ حملة توعوية لتعزيز الهوية الوطنية في (٢٣٣) موقعاً
http://almnatiq.net/?p=978656
المناطق_واس

شاركت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بعدد (٢٣٣) لوحة إعلانية في الطرق العامة والميادين والمجمعات التجارية على مستوى مدن ومحافظات المنطقة، وذلك لنشر رسائل حملة “تعزيز الهوية الوطنية” والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, التي تهدف إلى غرس قيم الانتماء الوطني والوسطية والتسامح، تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز الشخصية الوطنية لدى المواطن السعودي .
وجاءت مشاركة الأمانة في تفعيل رسائل الحملة عبر اللوحات الإعلانية في الطرق العامة والجسور ومباني القطاع البلدي، بالإضافة إلى تفعيلها في الشاشات التلفزيونية في الطرق العامة وداخل المجمعات التجارية، وذلك بعدد (١٨٧) لوحة إعلانية متنوعة، بالإضافة إلى عدد (٤٦) شاشة تلفزيونية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئة المستهدفة.
وتنطلق المبادرة التي تشرف عليها أمارة المنطقة وتشارك فيها الأمانة وعدد من القطاعات من عدة أهداف ومحاور لإعداد برنامج متكامل يختص بتعزيز القيم والمفاهيم الوطنية، واستشعار أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وربط قيم المواطنة والهوية الوطنية بالأمن النفسي كأحد عوامل الولاء، وتنمية روح الاعتزاز بالإسلام والوطن لدى جميع أفراد المجتمع.

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