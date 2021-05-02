الشؤون الإسلامية تنظم برامج دعوية بالحدود الشمالية

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نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، برنامجاً دعوياً بعنوان: (هدي السلف في العشر الأواخر)، اشتمل على عدد من الكلمات بعنوان “فضل العشر الأواخر” ألقاها الفرع في عدد من جوامع ومساجد مدينة عرعر بعد صلاة العصر.

كما نظم الفرع اليوم محاضرة بعنوان: “حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر”، وذلك عبر رابط قناة دعوة عرعر باليوتيوب بعد صلاة العصر.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع “التقويم الدعوي” الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة عبر الوسائط الإلكترونية، بهدف حث الناس على الاقتداء بالسلف الصالح، واغتنام الأيام والأوقات الفاضلة بكثرة الأعمال الصالحة.