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الحميدي يختتم كرنفال أمانة عسير واتحاد القدم

الحميدي يختتم كرنفال أمانة عسير واتحاد القدم
http://almnatiq.net/?p=978664
المناطق_عسير

يرعى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الحفل الختامي لبطولة أمانة منطقة عسير الرمضانية الأولى بمحافظة خميس مشيط بالتعاون مع الإتحاد السعودي لكرة القدم وذلك مساء اليوم الاحد والذي جمع بين فريقي الفيصل من أبها والمشاهير من سراة عبيدة .

هذا وانطلقت البطولة في أجواء رمضانية رياضية بهيجة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فايروس كورونا .

وأشار الدكتور وليد الحميدي إلى أن هذه النسخة من البطولة والتي حظيت بدعم واهتمام وتعاون من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم كانت استثنائية وظهرت بمستوى تنافسي رائع حيث شارك بها 24 فريقاً و أكثر من 1200 شاب لتحفظ أوقات فراغهم من خلال ممارسة هواية كرة القدم في بيئة صحية وآمنة .
وأشاد الحميدي بالتعاون الرياضي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والإتحاد السعودي لكرة القدم والتي كان لأمانة منطقة عسير السبق في تفعيلها على مستوى المملكة ، وذلك عبر إطلاق أضخم كرنفال رمضاني رياضي بالمنطقة وبجوائز و حوافز مالية كبيرة مقدارها 15 ألف ريال مقدّمة من الإتحاد السعودي لكرة القدم ، كما أثنى على التعاون الكبير الذي أبداه رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل وتواصله الدائم والمستمر لمتابعة كافة مجريات هذا التنافس الرياضي .

من جهته قدّم مجلس إدارتي فريقا الفيصل والمشاهير وكافة نجومهم الشكر لأمانة منطقة عسير ممثلة في أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومدير عام السياحة والفعاليات بأمانة عسير المهندس علي الحيد والإتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ياسر المسحل على إقامة هذه الفعالية الرياضية اللائقة بمنطقة عسير وعلى دعمهم وتحفيزهم لأبناء الوطن من خلال تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية الرائعة .

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