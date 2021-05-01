أمسية تثقيفية كشفية للتعريف ببرنامج “إطار عالم أفضل “

المناطق_ مبارك الدوسري

نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية , اليوم وضمن برامجها التثقيفية أمسية كشفية افتراضية عن البرنامج الكشفي العالمي ” إطار عالم أفضل ” قدمها مدير إدارة البرامج في الإقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي ، والذي تناول فيها التعريف بإطار عالم أفضل ، وقدم عرضاً عن المحاور الجديدة للإطار ، تضمنت مجالات الصحة والعافية ، والبيئة والاستدامة ، ومهارات الحياة ، والسلام والدمج المجتمعي ، وعناصر الرحلة لتصبح عضواً في قبيلة الأرض ، ومنهم الذين يمكن أن يشاركوا في تلك القبيلة ، وتضمن البرنامج مبادرة رسل السلام حيث أشار الى ان الهدف منها المساهمة في بناء ثقافة السلام بالتعاون مع افراد المجتمع وشبكة دولية من الكشافة، بالإضافة الى مجالات العمل والتي تتضمن السلام الشخصي ، والمجتمع القائم ، والنتيجة الجماعية ، وتناول مسارات التعلم والتي شملت خيارات افضل وذلك بتطوير عادات مستدامة نحو اسلوب حياة صديق للبيئة ، والطبيعة والتنوع البيلوجي للتواصل مع الطبيعة وحمايتها نحو الاستدامة ، والطاقة النظيفة من خلال استكشاف واعتماد خيارات الطاقة المستدامة ، وكوكب صحي بمنع واستعادة المياه والنظم البيئية للأراضي من التلوث.