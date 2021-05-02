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الدلبحي يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية

الدلبحي يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية

أبرز المواد

الدلبحي يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية

الدلبحي يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية
http://almnatiq.net/?p=978676
المناطق_ الرياض

دشن رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي الموقع الإلكتروني لجمعية الدعوة بالنظيم والجنادرية في 15 من رمضان لعام 1442هـ بحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية وقد سبق التدشين عرض منجزات الجمعية للحضور وكرم الشيخ عياد الدلبحي مشرفي حملات العمرة في الجمعية .وقد تم استعراض أقسام الموقع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال الموقع حالياً وما سيتم تقديمه مستقبلا لتسهيل إجراءات وخدمات الجمعية للمجتمع ، وكذلك حرصا من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبيها بمواكبة تطلعات المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 في تطوير القطاع الخيري.وفي نهاية التدشين قدم  الدلبحي دعما  للجمعية في استمرار  لإسهاماته الوطنية في خدمة المجتمع.

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