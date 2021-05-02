التحالف.. استهداف 8 أطقم حوثية ومصرع جميع عناصر المليشيا بمأرب

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http://almnatiq.net/?p=978681
المناطق- الرياض

وجّه طيران تحالف دعم الشرعية ضربات موجعة لتجمعات مليشي الحوثي المتمردة على جبهات متعددة بمأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الطيران استهدف تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب.

وأضاف أن القصف أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا منها تدمير 5 أطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.

بينما فادت وسائل إعلام يمنية أن الخسائر التي وقعت في صفوف الحوثي في ازدياد، حيث تم إحراق ثمانية أطقم ومقتل أكثر من 20عنصرا حوثيا ، في عملية التفاف ناجحة نفذتها قوات الجيش الوطني والمقاومة بالمشجح غربي محافظة مأرب.

وعلى الصعيد الميداني أيضا أكد المركز الإعلامي أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنَّت، هجوماً نوعياً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

كما نقل عن الفريق المقدشي إشادته بالمواقف والفعاليات الرسمية والشعبية والعربية والالتفاف الوطني الذي يسجله الأحرار من مختلف المناطق والفئات والانتماءات لدعم الجيش والمقاومة من خلال التعزيزات والدعم المالي وتسيير القوافل الغذائية والعلاجية للمقاتلين.

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