كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة رداً على تصريحات بايدن

المناطق - وكالات

حذر مسؤول كوري شمالي رفيع الولايات المتحدة الأمريكية من أنها “ستجد نفسها في وضع خطير للغاية” بعد أن وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كوريا الشمالية بأنها “تهديد أمني” وذلك في أول خطاب سياسي له أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

ويسلط التهديد الصادر من بيونغ يانغ الضوء على التحديات التي يواجهها بايدن وهو يسعى إلى تحقيق التميز عن أسلافه والتغلب على الخلافات مع نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون بشأن نزع السلاح النووي والعقوبات والتي شلت الدولة المعزولة.

وفي خطابه أمام الكونغرس الأربعاء الماضي، قال بايدن إن البرامج النووية لكوريا الشمالية وإيران تشكل “تهديداً خطيراً لأمن أمريكا وأمن العالم”، وتعهّد بالتصدي لها من خلال “الدبلوماسية والردع الصارم”.

ورداً على الخطاب، قال كوون جونغ جون، المسؤول البارز في وزارة خارجية كوريا الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة، إن خطاب بايدن كان “خطأ فادحاً” وأن تعليقاته “لا تطاق”.

وقال كوون: “خطابه يعكس بوضوح نيته في مواصلة تطبيق السياسة العدائية” تجاه كوريا الشمالية “كما فعلت الولايات المتحدة لأكثر من نصف قرن”. ولم يحدد كون الخطوات التي تدرسها كوريا الشمالية للرد على بايدن.

وتأتي تصريحات كوون بعد يوم من إعلان السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين ساكي أن إدارة بايدن أكملت مراجعتها لسياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية.

وقالت ساكي إن إدارة بايدن تهدف إلى إيجاد حل وسط بين “الصفقة الكبرى” للرئيس السابق دونالد ترمب ونهج “الصبر الاستراتيجي” للرئيس الأسبق باراك أوباما.