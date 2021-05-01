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خمسة فائزين في ختام قرآنية الشبحة

خمسة فائزين في ختام قرآنية الشبحة
http://almnatiq.net/?p=978726
أملج - فايز السميري

اختتمت في الشبحة مسابقة القرآن الكريم التي اقيمت خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442. التي نظمتها جمعية البر الخيرية في الشبحة وتكفل بجوائزها رجل الاعمال الشيخ ابراهيم عواد الحبيشيوبعد شهر من المنافسات التي شهدت العديد من المشاركات توج الفائزين بجوائز المسابقة.وانطلقت المسابقة عبر التسجيل المبكر في العشرين من شهر شعبان عبر الرابط الالكتروني.وبعد نهاية التسجيل تم فرز ومراجعة بيانات 108 متسابق ومتسابقة سجلوا في المسابقة.انطلقت بعدها التصفيات الاولية ليترشح نحو 38 متسابق ومتسابقة للمرحلة الثانية .وتأهل في هذه المرحلة 22 مسابقة و16 متسابق من كافة المناطق.وتجاوز هذه المرحلة 10 متسابقين و8 متسابقات حققوا درجات عليا.و انطلقت المرحلة  الثالثة والتي تتطلب الاختبار حضورياً بعد ان كان عن بعد في المرحلة الثانية.وتمكن المتسابقين المترشحين من الحضور لمقر الجمعية الخيرية حيث مقر الاختبار فيما استبعد من لم يتمكن من الحضور كشرط من شروط المسابقة.وتأهل للمرحلة الاخيرة من المسابقة 5 متسابقين فاوزا بالجوائز.واقيم حفل مختصر تطبيقا للاجراءات الاحترازية المطبقة بخصوص كوروناوانطلق الحفل بآيات تلاها احد طلاب المسابقة ( محمد صلاح السناني) فيما قدم رئيس مركز الشبحة محمد الرفاعي كلمة بهده المناسبة كما قدم رئيس الجمعية  الخيرية  محمد سالم الحبيشي كلمته التي اشار فيها الى مراحل واهداف المسابقة .وقدم المتكفل بالجوائز كلمة اثنى فيها على حسن التنظيم وتم تسليم الجوائز للفائزين حيث حقق المركز الاول مروان مصلح الحبيشي ونال المركز الثاني مروان معوض الجهني فيما حقق المتسابق الباكستاني الجنسية محمد حاجي محمد المركز الثالث فيما قدمت جوائز اخرى للمركزين الرابع والخامس التي حققها محمد صلاح السناني وخالد محمد الحبيشي

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