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إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة “إل عال” الإسرائيلية

إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة “إل عال” الإسرائيلية
http://almnatiq.net/?p=978738
المناطق - وكالات

شهدت رحلة لطائرة “إل عال” الإسرائيلية كانت قادمة من نيويورك باتجاه تل أبيب حالة رعب حقيقية، أمس السبت، بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة خلال تحليقها فوق اليونان، ما استوجب مرافقة مقاتلات عسكرية لها.

وتلقت السلطات الأمريكية اتصالاً هاتفياً، بعد ساعات من إقلاع الرحلة رقم LY02 من مطار نيويورك، يحذر من وجود قنبلة على متن الطائرة، وفق ما أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية. 

وقال التقرير إنه على الرغم من اعتبار التحذير مشكوكاً فيه، بعدما قال المتصل: “إن هناك قنبلة على متن الطائرة”، إلا أن السلطات الأمريكية قامت بتنبيه الطيار ووكالات الأمن الإسرائيلية، والدول التي كان مجالها الجوي على مسار الرحلة.

ورافق الطائرة مقاتلات بعد دخولها المجال الجوي اليوناني، وقال التقرير إن المقاتلات ظلت على مسافة من طائرة “إل عال”، فيما لم يتم إبلاغ الركاب بأي معلومة متعلقة بهذه الأنباء. ولم يتم تحديد إن كانت المقاتلات تابعة للجيش اليوناني أو لسلاح الجو الإسرائيلي.

وبعد هبوط الطائرة في مطار بن غوريون، تم تفتيشها بالكامل، وقال مسؤول إسرائيلي لـ”قناة 12″: “اتضح أنه تحذير كاذب”.

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