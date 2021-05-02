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تعيين منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية العقارية

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تعيين منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية العقارية

تعيين منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية العقارية
http://almnatiq.net/?p=978741
المناطق - واس

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعيين منصور بن سعيد بن ماضي رئيساً تنفيذياً للصندوق.
ورفع ابن ماضي الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على تحقيق تطلعات القيادة تزامناً مع إقرار النظام الجديد للصندوق الذي منحه صلاحيات أكبر تهدف إلى توسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص بما يسهم في تمكين المواطن من السكن الملائم، سائلاً المولى العون والتوفيق والسداد لحمل هذه الأمانة والثقة الغالية.
وقال: إن قطاع التمويل العقاري في المملكة يشهد تطوراً متنامياً خلال الفترة الماضية من انطلاق رؤية 2030، وهدفنا في المرحلة القادمة مواصلة التنمية العمرانية وتسهيل وتبسيط إجراءات مستفيدي “القرض المدعُوم”، وفق إستراتيجية الصندوق، وتعزيز البنية التقنية وجودة الاداء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
ويمتلك منصور بن ماضي خبرة قيادية وعملية تزيد على 30 عاماً في القطاع المالي عمل خلالها على تخطيط وإطلاق العديد من المنتجات والحلول المالية والتمويلية وقيادة المشاريع الرقمية على المستويين المحلي والدولي، وتقلد العديد من المناصب كان آخرها تكليفه مشرفاً عاماً على الصندوق.
وخلال هذه الفترة قاد بن ماضي الصندوق لنجاحات متميزة أسهمت في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والمتمثلة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إضافة إلى تطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية وتطوير منصة وتطبيق المستشار العقاري، والتوسع في إيجاد المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري.

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