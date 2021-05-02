احدث الأخبار

إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة
أبرز المواد
 رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية
أبرز المواد
 القبض على شاب أطلق النار على إحدى محطات الوقود بالأفلاج
أبرز المواد
 “تعليم تبوك”: الحساب البنكي للطالب والطالبة يضمن استمرار صرف المكافآت والإعانات
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تنفذ عدد من معابر المشاة وتطوير وإعادة تأهيل عدد من الشوارع بحاضرة الدمام ضمن مبادرة الوصول الشامل وتعزيز البعد الإنساني
المنطقة الشرقية
 مسابقة ” شعار مدينة الجبيل الصناعية للتعلم ” للمبدعين وذوي المواهب الفنية والتعبيرية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: تنفيذ أربعة جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة
المنطقة الشرقية
 إعلام إسرائيلي: حريق كبير بجوار مطار بن غوريون وإخلاء منازل
أبرز المواد
 تعيين منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية العقارية
أبرز المواد
 إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة “إل عال” الإسرائيلية
أبرز المواد
 السودان: تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة “يضعها في خانة المعتدي”
أبرز المواد
 مراوغة وتحايل.. ماذا نعرف حتى الآن عن المتحور الهندي وأعراضه؟
أبرز المواد
إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة

إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة

أبرز المواد
رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية

رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية

أبرز المواد
القبض على شاب أطلق النار على إحدى محطات الوقود بالأفلاج

القبض على شاب أطلق النار على إحدى محطات الوقود بالأفلاج

أبرز المواد
“تعليم تبوك”: الحساب البنكي للطالب والطالبة يضمن استمرار صرف المكافآت والإعانات

“تعليم تبوك”: الحساب البنكي للطالب والطالبة يضمن استمرار صرف المكافآت والإعانات

منطقة تبوك

إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة

إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة
http://almnatiq.net/?p=978774
المناطق - جدة

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، نتج عنها إغلاق 121 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 7731 جولة ميدانية خلال إجازة الأسبوع، رصدت خلالها 280 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

روابط ذات صلة

رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية

رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية
القبض على شاب أطلق النار على إحدى محطات الوقود بالأفلاج

القبض على شاب أطلق النار على إحدى محطات الوقود بالأفلاج
إعلام إسرائيلي: حريق كبير بجوار مطار بن غوريون وإخلاء منازل

إعلام إسرائيلي: حريق كبير بجوار مطار بن غوريون وإخلاء منازل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*