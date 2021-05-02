احدث الأخبار

“المسند” يكشف تفاصيل الحالة “المطرية” وتأثيرها على المناطق!
أبرز المواد
 “توكلنا” يكشف عن المدة الزمنية لظهور الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى”
أبرز المواد
 إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة
أبرز المواد
 رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية
أبرز المواد
 القبض على شاب أطلق النار على إحدى محطات الوقود بالأفلاج
أبرز المواد
 “تعليم تبوك”: الحساب البنكي للطالب والطالبة يضمن استمرار صرف المكافآت والإعانات
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تنفذ عدد من معابر المشاة وتطوير وإعادة تأهيل عدد من الشوارع بحاضرة الدمام ضمن مبادرة الوصول الشامل وتعزيز البعد الإنساني
المنطقة الشرقية
 مسابقة ” شعار مدينة الجبيل الصناعية للتعلم ” للمبدعين وذوي المواهب الفنية والتعبيرية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: تنفيذ أربعة جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة
المنطقة الشرقية
 إعلام إسرائيلي: حريق كبير بجوار مطار بن غوريون وإخلاء منازل
أبرز المواد
 تعيين منصور بن ماضي رئيساً تنفيذياً لصندوق التنمية العقارية
أبرز المواد
 إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة “إل عال” الإسرائيلية
أبرز المواد
“المسند” يكشف تفاصيل الحالة “المطرية” وتأثيرها على المناطق!

“المسند” يكشف تفاصيل الحالة “المطرية” وتأثيرها على المناطق!

أبرز المواد
“توكلنا” يكشف عن المدة الزمنية لظهور الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى”

“توكلنا” يكشف عن المدة الزمنية لظهور الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى”

أبرز المواد
إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة

إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة

أبرز المواد
رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية

رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية

أبرز المواد

“المسند” يكشف تفاصيل الحالة “المطرية” وتأثيرها على المناطق!

“المسند” يكشف تفاصيل الحالة “المطرية” وتأثيرها على المناطق!
http://almnatiq.net/?p=978780
المناطق - الرياض

كشف أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، تفاصيل حالة الطقس ،اليوم الأحد، متوقعاً استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها العاشر.

وتوقع المسند عبر حسابه في تويتر، أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة ومكة المكرمة، ‏وربما تشتد على مرتفعات جازان، كما توقع تشكل سحب قد تكون ممطرة على أجزاء من شمالي الشرقية، وأن تبلغ درجة الحرارة سقف الأربعينيات في مكة ‏وربما تستمر حتى الخريف القادم.

وأكد أن متوسط درجة الحرارة في مايو (الظهر) في الرياض‏ عادة يتراوح بين 36-41 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 32م، أو تتجاوز 43م، ‏في حين يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) بين 24 -28م، ونادراً ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م.

روابط ذات صلة

“توكلنا” يكشف عن المدة الزمنية لظهور الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى”

“توكلنا” يكشف عن المدة الزمنية لظهور الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى”
إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة

إغلاق 121 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية في جدة
رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية

رئاسة الحرس الملكي و”الغذاء والدواء” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المساهمة في التنمية الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*