“المسند” يكشف تفاصيل الحالة “المطرية” وتأثيرها على المناطق!

المناطق - الرياض

كشف أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، تفاصيل حالة الطقس ،اليوم الأحد، متوقعاً استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها العاشر.

وتوقع المسند عبر حسابه في تويتر، أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة ومكة المكرمة، ‏وربما تشتد على مرتفعات جازان، كما توقع تشكل سحب قد تكون ممطرة على أجزاء من شمالي الشرقية، وأن تبلغ درجة الحرارة سقف الأربعينيات في مكة ‏وربما تستمر حتى الخريف القادم.

وأكد أن متوسط درجة الحرارة في مايو (الظهر) في الرياض‏ عادة يتراوح بين 36-41 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 32م، أو تتجاوز 43م، ‏في حين يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) بين 24 -28م، ونادراً ما تنخفض عن 20م أو تتجاوز 31م.