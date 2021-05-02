تعليم صبيا يحقق ١٢ وساماً في برنامج جلوب البيئي ٢٠٢١

المناطق - جازان

حققت مدارس تعليم صبيا ١٢ وساماً في تقييم بيانات الربع الأول من برنامج جلوب البيئي لعام ٢٠٢١ من خلال مشاركة مدارس البنات، متوسطة وثانوية المطعن، ثانوية صبيا الأولى، ثانوية بيش الثالثة، ثانوية الشقيري.

وقدم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي التهنئة للطالبات المشاركات، مشيداً بالدور الفاعل لمعلماتهم وللمدارس المشاركة في هذا البرنامج ودوره في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات البحث العلمي، والتعلم الذاتي، وإعدادهم ليكونوا علماء وقادة المستقبل بأبحاثهم النوعية.

يذكر أن برنامج جلوب البيئي أحد البرامج العلمية التي تدعمها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بالتعاون مع المؤسسات التربوية ومن ضمنها وزارة التعليم، ويهدف البرنامج إلى تعزيز روح العمل الجماعي، وتحقيق التعاون العلمي مع العلماء والطلاب في أنحاء العالم، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في كل من العلوم واللغة الإنجليزية والحاسب والرياضيات، وتوظيف الإنترنت في البحث العلمي.