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أمانة جدة: 10 أيام عن بدء العمل بتنظيم أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية

أمانة جدة: 10 أيام عن بدء العمل بتنظيم أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية

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أمانة جدة: 10 أيام عن بدء العمل بتنظيم أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية

أمانة جدة: 10 أيام عن بدء العمل بتنظيم أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية
http://almnatiq.net/?p=978784
المناطق - جدة

نبهت أمانة محافظة جدة لقرب موعد التنظيم الجديد لأوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام اعتبارًا من 1 شوال 1442هـ، وذلك وفق الضوابط المعتمدة، بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بحركة المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الالتزام بالتنظيمات الجديدة والتي حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية من الساعة الـ 6 صباحا حتى الـ 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ 1 مساءً حتى الـ 6 مساءً، في حين أنها لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 5 مساءً، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت الأمانة إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ ثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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