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جامعة بيشة تنظم برنامجًا تعريفيًا بمدونة السلوك الوظيفي بالتعاون مع إمارة عسير

جامعة بيشة تنظم برنامجًا تعريفيًا بمدونة السلوك الوظيفي بالتعاون مع إمارة عسير
http://almnatiq.net/?p=978802
المناطق - عسير

نظمت عمادة التطوير والجودة بجامعة بيشة اليوم الأحد برنامجًا عن بعد للتعريف بمدونة السلوك الوظيفي بالتعاون مع فريق نقل المعرفة بإمارة منطقة عسير، برعاية رئيس الجامعة أ.د.محمد بن محسن صفحي. وتناول البرنامج الذي استهدف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وموظفي وموظفات الجامعة، التعريف بأخلاقيات الوظيفة العامة، والجوانب القانونية المتعلقة بتأدية الموظف لمهامه الوظيفية، والآثار المترتبة على تصرفات الموظف، وكذلك الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة. وقد أدار البرنامج عميد التطوير والجودة د.سعد بن مبارك الرمثي وشارك فيه كل من د.عبدالرحمن بن سعيد بتيل وأ.د هيفاء ال دعلان.

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