خدمات جديدة لتراخيص مأذوني الأنكحة على بوابة ناجز

المناطق - الرياض

أصدرت وزارة العدل تحديث على خدمات مأذوني الأنكحة بهدف التيسير عليهم في إنجاز معاملاتهم بيسر، فيما يخص خدمات إعادة القيد والتجديد والتعديل الخاصة بترخيص مهنة مأذوني الأنكحة.

ويتميز التحديث الجديد لخدمات مأذوني الأنكحة بالكامل مع البريد السعودي لاعتماد العنوان الوطني، وتمكين الماذون من الإجراء المناسب حيال تحديدا او إعادة قيد، َاتاحة خاصية تعديل الطلب في حال كان معادا لاستكمال خدمات طلب ترخيص مأذون جديد وإعادة قيد او تجديد ترخيص مأذون أنكحة.

كما يمكن للمأذون من عرض الرخص الخاصة به واستعراض طلباته المقدمة، تحديث دليل مأذوني الأنكحة وتحديث واجهة الاستخدام.