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أمانة جده ترفع ٨٥٩ سيارة مهملة وتالفة خلال شهر أبريل ٢٠٢١

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أمانة جده ترفع ٨٥٩ سيارة مهملة وتالفة خلال شهر أبريل ٢٠٢١

أمانة جده ترفع ٨٥٩ سيارة مهملة وتالفة خلال شهر أبريل ٢٠٢١
http://almnatiq.net/?p=978817
المناطق - جدة

نفذت إدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع
وميادين المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ٨٥٩ سيارة مهملة وتالفة. مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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