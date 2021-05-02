احدث الأخبار

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يسلم “١٥” سيارة لمستفيدي جمعية بناء
المنطقة الشرقية
 إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران
منطقة نجران
 نائب أمير الشرقية : بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة يونيو المقبل
المنطقة الشرقية
 نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يستقبل سمو وزير الخارجية الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطان عُمان لزيارة المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يطلع على تقرير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتعليم المنطقة
منطقة نجران
 أرامكو السعودية تفوز بجائزة دولية نظير الاستجابة لكوفيد-19
الاقتصاد
 المركز الوطني للمنشآت العائلية يوقع مذكرة تعاون لتنفيذ دراستين قبل نهاية 2021
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل (937) إصابة جديدة بكورونا.. و(1120) حالة شفاء
أبرز المواد
 أمانة جده ترفع ٨٥٩ سيارة مهملة وتالفة خلال شهر أبريل ٢٠٢١
أبرز المواد
 4 أشهر لمعالجة 10 مداخل وتحسين 55 طريقًا في أحياء الرياض
أبرز المواد
أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

منطقة تبوك
أمير الشرقية يسلم “١٥” سيارة لمستفيدي جمعية بناء

أمير الشرقية يسلم “١٥” سيارة لمستفيدي جمعية بناء

المنطقة الشرقية
إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران

إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران

منطقة نجران
نائب أمير الشرقية : بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة

نائب أمير الشرقية : بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة

المنطقة الشرقية

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يستقبل سمو وزير الخارجية الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطان عُمان لزيارة المملكة

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يستقبل سمو وزير الخارجية الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطان عُمان لزيارة المملكة
http://almnatiq.net/?p=978832
المناطق - واس

استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، في قصر العلم اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث سلم سموه لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، لزيارة المملكة العربية السعودية، كما نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لجلالة السلطان ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
فيما حمّل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان تحيات وتقدير جلالة سلطان عمان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيدهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في سلطنة عُمان سعيد المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

روابط ذات صلة

المركز الوطني للمنشآت العائلية يوقع مذكرة تعاون لتنفيذ دراستين قبل نهاية 2021

المركز الوطني للمنشآت العائلية يوقع مذكرة تعاون لتنفيذ دراستين قبل نهاية 2021
“الصحة” تسجل (937) إصابة جديدة بكورونا.. و(1120) حالة شفاء

“الصحة” تسجل (937) إصابة جديدة بكورونا.. و(1120) حالة شفاء
أمانة جده ترفع ٨٥٩ سيارة مهملة وتالفة خلال شهر أبريل ٢٠٢١

أمانة جده ترفع ٨٥٩ سيارة مهملة وتالفة خلال شهر أبريل ٢٠٢١

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*