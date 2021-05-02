أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة يونيو المقبل

الدمام - المناطق

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية ملتقى رواد الرياضة تحت شعار “الرياضة استثمار المستقبل”، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الاعمال افتراضيا يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية سموه للملتقى مؤكدا بان الرعاية تمثل الداعم القوي لمناسبات وأنشطة الغرفة، مشيرا الى ان رعاية سموه للملتقى تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الاستثمار الرياضي في المنطقة الشرقية.

وقال الخالدي بان الرياضة هي لغة كل العصور حيث تشهد السنوات الماضية التفاته كبيرة من قبل قطاع الاعمال والمستثمرين في التوجه الى الاستثمار في قطاع الرياضة، حيث تخطى الاستثمار مرحلة الاهتمام بالملابس والإكسسوارات الى مرحلة اكبر وهي انشاء المراكز والاكاديميات الرياضية، وأصبحت علامة بارزة في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حتى باتت المنافسة في تقديم الجديد في عالم الاستثمار في قطاع الرياضة.

ولفت الخالدي الى انه في ظل اهتمام القيادة الرشيدة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، التي ينبثق منها برنامج جودة الحياة حيث يتضمن خططا عديدة تسعى الى رفع معدل جودة الحياة في جوانب مختلفة ويأتي ابرزها الرياضة، وهذا يعطي قطاع الاعمال مؤشرا بان المستقبل سيكون لهذا الاستثمار لما له من نتائج إيجابية على المجتمع المحلي، وابرزها خفض معدلات الامراض والوفيات والاهتمام بالصحة العامة كعامل أساسي، مبينا بان المساحات الترفيهية كالحدائق والمتنزهات انتشر فيها مؤخرا معدات رياضية، كما انه اصبح عاملا ثابتا عند انجاز أي مشروع ترفيهي بحيث يتضمن مساحة لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وهذا أيضا يعطينا مؤشرا اخرا الى السمة الاقتصادية الجديدة القادمة.

من جهته اشار رئيس مجلس شباب الاعمال فهد بن عبدالله الفراج الى انه في ظل الثورة التكنولوجية التي طغت على العالم فقد واكب هذا الاستثمار أيضا استثمارا اخرا في التقنية يعود بالنفع والفائدة على هذا القطاع بداية بظهور البرامج والحصص التدريبية الرياضة التي تعقد عن بعد وانتهاء بثورة جديدة تسمى بالأندية الافتراضية، وهذا هو استثمار المستقبل، حيث تعمل عدة قطاعات في مشروع واحد.

وأوضح الفراج الى ان العام 2021 شهد افتتاح عددا من الاستثمارات الرياضية سواء كانت اندية او اكسسوارات وملتزمات رياضية، وهي دلائل لاستثمار جديد قادم سيعود بعوائد مجزية للعاملين في هذا القطاع.

وقال الفراج بان الاستثمار في القطاع الرياضي سيرفع من معايير الخدمات التي يقدمها القطاع كما ان المنافسة في هذا المجال سيرتقي بالية العمل فيه، داعيا قطاع الاعمال والمتخصصين والمهتمين الى المشاركة وحضور فعاليات الملتقى الذي سيشارك فيها عدد من المستثمرين وأصحاب التجارب والخبرة لنقل تجربهم في هذا المجال.