نائب أمير الشرقية : بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة

المناطق - عبدالله السعيدي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أن “المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة في ظل المكاسب التاريخية التي حصلت عليها بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأشار سموه إلى المكاسب والانجازات التي تحققت في شتى المجالات وأسهمت في تمكين المواطنات واستثمار طاقاتهن وتعزيز مكاناتهن، ومنحهن المزيد من الحقوق مما أتاح للمرأة لعب دور مهم في التنمية، تحقيقاً لرؤية 2030.

جاء ذلك خلال رعاية سموه لتوقيع عدد من الاتفاقيات ضمن “مبادرة تمكين” بين جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية وشركة الجبر لتوفير سيارات للأمهات، إضافة لاتفاقيات مع عدد من التطبيقات تضمنت تمكين الأمهات من العمل في التطبيقات ومنحهن تسهيلات تمكنهن من النجاح وتعزز مشاركتهن في سوق العمل .

وبارك سموه هذه الاتفاقيات وقد مثل الجمعية في التوقيع المهندس خالد الزامل نائب رئيس مجلس الإدارة ومثل شركة الجبر الأستاذ عبدالسلامالجبر وكذلك اتفاقية مماثلة بين الجمعية وشركة ولاء للتأمين التعاوني ومثلها الأستاذ تركي البريك وتطبيق جاهز مثله الأستاذ عبدالعزيز العمران وتطبيق نعناع مثله الأستاذ يزيد بن بصيص وتطبيق شقردي مثله الأستاذ عبدالعزيز الموسى.

وأوضح عبد الله بن راشد الخالدي مدير عام الجمعية في كلمته خلال اللقاء أن جمعية بناء منذ انطلاقتها في عام ٢٠١٠ حرصت على اطلاق المبادراتالتنموية التي تساهم في بناء شخصية اليتيم وتمكينه ودعم أسرته .

وأضاف الخالدي “إن رعاية سمو نائب أمير الشرقية لمبادرة تمكين والتي تساهم من خلالها الجمعية ضمن جهود القطاع غير الربحي في تحقيق مجموعة من مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي ترسم الخطى لمستقبلمزدهر لوطننا الغالي ، حيث تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومةالقطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل”.

وأشار الخالدي إلى أن مبادرة تمكين تأتي لتكون إضافة جديدة لما بدأناه بهدف تمكين الأبناء والبنات والأمهات لشراء سيارة جديدة وملائمة لاحتياجاتهن لتكون مصدر دخل جيد ووسيلة تنقل آمنة وتحقيق عوائد مالية من خلال العمل في تطبيقات توصيل الطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشركاء حيث تفضل سموكم برعاية توقيع اتفاقيات التعاون مع شركة الجبر للسيارات شريكنا في توفير السيارات للمستفيدين والمستفيدات، وكذلك توقيع الاتفاقيات مع نخبة من التطبيقات الواعدة التي نتطلع بالعمل معهم ومن خلالهم أن يحقق المستفيد دخلا جيدا نعظم فيه القيمة ونحقق الأثر في تمكينهم وكما استطعنا تخفيض تكلفة الحصول على السيارة بنسبة ٤٢٪ من تكلفتها على المستفيدين فإننا وبتعاون شركائنا سنعمل على مضاعفة دخل المستفيد بنسبة ٥٠٪ بإذن الله من خلال مبادرة تمكين .

وفي نهاية الحفل سلم سموه مفاتيح السيارات للأمهات وكرم الجهات والشركات الداعمة.