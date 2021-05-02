احدث الأخبار

إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران
منطقة نجران
 نائب أمير الشرقية : بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة يونيو المقبل
المنطقة الشرقية
 نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يستقبل سمو وزير الخارجية الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطان عُمان لزيارة المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يطلع على تقرير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتعليم المنطقة
منطقة نجران
 أرامكو السعودية تفوز بجائزة دولية نظير الاستجابة لكوفيد-19
الاقتصاد
 المركز الوطني للمنشآت العائلية يوقع مذكرة تعاون لتنفيذ دراستين قبل نهاية 2021
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل (937) إصابة جديدة بكورونا.. و(1120) حالة شفاء
أبرز المواد
 أمانة جده ترفع ٨٥٩ سيارة مهملة وتالفة خلال شهر أبريل ٢٠٢١
أبرز المواد
 4 أشهر لمعالجة 10 مداخل وتحسين 55 طريقًا في أحياء الرياض
أبرز المواد
 الإمارات تسجل حالتي وفاة و1847 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 هيئة الأزياء تعلن عن انتهائها من تصميم استراتيجيتها لتطوير قطاع الأزياء في المملكة
أبرز المواد
إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران

إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران

منطقة نجران
نائب أمير الشرقية : بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة

نائب أمير الشرقية : بدعم القيادة.. المرأة السعودية تعيش مرحلة غير مسبوقة

المنطقة الشرقية
أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة يونيو المقبل

أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة يونيو المقبل

المنطقة الشرقية
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يستقبل سمو وزير الخارجية الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطان عُمان لزيارة المملكة

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يستقبل سمو وزير الخارجية الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطان عُمان لزيارة المملكة

أبرز المواد

إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران

إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران
http://almnatiq.net/?p=978848
المناطق - واس

أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية بالمختبر الإقليمي بنجران، 19459 فحصاً لفيروس “كورونا”، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021.
وأوضحت “صحة نجران” أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي أجرى، 84745 فحصاً مخبرياً، وذلك خلال نفس الفترة، شملت 8200 فحص لعينات أمراض الدم، و 5463 فحصاً للسموم والأدوية، و 25759 فحصاً للأمراض المعدية للمتبرعين، و 1400 فحص جرثومي لمياه المنشآت، و 15654 فحصاً لهرمونات البالغين.
وأضافت أن عدد فحوصات الفيروسات بلغ 11306 فحوصات، فيما بلغت فحوصات تفاعل البوليميريز 140 فحصاً، وفحوصات الأمصال 8236 فحصاً، إضافةً إلى عدد 1549 فحصاً لما قبل الزواج و 190 فحصاً للزواج المختلط و 125 فحصاً للعمالة الوافدة، و 949 فحصاً للمتقدمين على الوظائف و 2801 فحص لرخص القيادة.
وأبانت أنه تم توفير 2973 وحدة من مكونات الدم، وذلك في جميع مستشفيات المنطقة من خلال حملات متعددة تم من خلالها تعريف المتبرعين بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع.

روابط ذات صلة

أمير منطقة نجران يطلع على تقرير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتعليم المنطقة

أمير منطقة نجران يطلع على تقرير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتعليم المنطقة
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع
الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*