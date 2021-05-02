إجراء أكثر من 104 آلاف فحص مخبري في المختبر الإقليمي بصحة نجران

المناطق - واس

أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية بالمختبر الإقليمي بنجران، 19459 فحصاً لفيروس “كورونا”، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021.

وأوضحت “صحة نجران” أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي أجرى، 84745 فحصاً مخبرياً، وذلك خلال نفس الفترة، شملت 8200 فحص لعينات أمراض الدم، و 5463 فحصاً للسموم والأدوية، و 25759 فحصاً للأمراض المعدية للمتبرعين، و 1400 فحص جرثومي لمياه المنشآت، و 15654 فحصاً لهرمونات البالغين.

وأضافت أن عدد فحوصات الفيروسات بلغ 11306 فحوصات، فيما بلغت فحوصات تفاعل البوليميريز 140 فحصاً، وفحوصات الأمصال 8236 فحصاً، إضافةً إلى عدد 1549 فحصاً لما قبل الزواج و 190 فحصاً للزواج المختلط و 125 فحصاً للعمالة الوافدة، و 949 فحصاً للمتقدمين على الوظائف و 2801 فحص لرخص القيادة.

وأبانت أنه تم توفير 2973 وحدة من مكونات الدم، وذلك في جميع مستشفيات المنطقة من خلال حملات متعددة تم من خلالها تعريف المتبرعين بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع.