أمير الشرقية يسلم “١٥” سيارة لمستفيدي جمعية بناء

المناطق - فهد المريخي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه الجمعيات الخيرية من خدمات لمستفيديها لتمكينهم من الاعتماد على انفسهم، والانتقال من الرعوية إلى التنموية وجعلهم قادرين على إيجاد مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة من خلال استثمار الفرص المتوفرة واستغلال الدعم المقدم لهم من الجمعيات لتحسين حياتهم وصولاً إلى الاكتفاء من خلال الانطلاق في مشاريعهم الخاصة ولو كانت بسيطة في بدايتها.

وقال سموه : ” نحن نسعد عندما نشاهد الأسر المحتاجة تبحث عن فرص لتحسين دخلها، لعيش حياة كريمة وتطوير وتمكين أبنائها والحرص على مواصلة تعليمهم، مما ينعكس إيجاباً على حياتهم بشكل عام، ونحن نرى نماذج نجحت ولله الحمد وحققت أهدافها وتميزت في العديد من الجوانب”.

جاء ذلك خلال تدشين سموه الكريم بديوان الإمارة اليوم الأحد مشروع المرحلة الثانية لمبادرة ” تاكسي ” لتمكين مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى تحسين حياة اليتيم واسرته وتمكينهم من خلال توفير وسيلة مواصلات ملائمة وتحقيق دخل إضافي للأسرة، وامتلاك سيارة بدعم ومشاركة من شركات القطاع الخاص.

وسلم سموه مفاتيح السيارات للمستفيدين من الأيتام والأرامل، ثم كرم “حفظه الله” الداعمين والجهات الراعية وهم:

الأستاذ عبدالرحمن المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، والأستاذ عبدالسلام الجبر عن شركة الجبر، والأستاذ تركي البريك عن شركة ولاء للتأمين التعاوني، والأستاذ عبدالعزيز العمران عن تطبيق جاهز، والأستاذ يزيد بن بصيص عن تطبيق نعناع، والأستاذ عبدالعزيز الموسى عن تطبيق شقردي .

وأشار المهندس خالد الزامل نائب رئيس جمعية بناء لرعاية الأيتام في كلمة القاها “أن الهدف العام من المبادرة هو شراء سيارة لكل مستفيد لتكون مصدر دخل ووسيلة تنقل من خلال العمل في تطبيقات توجيه المركبات وتوصيل الطلبات بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم الشركاء من أجل تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينهم” .

وأضاف الزامل أن “مبادرة تاكسي تتواكب مع رؤية 2030 حيث تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين المسئولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة مشاركة الشباب اجتماعيا في سوق العمل والمساهمة في تقليص البطالة واستحداث فرص عمل” .

وبين الزامل أن المبادرة ستحقق عائدا اقتصاديا للمستفيد من شراء السيارة ضمن المبادرة من خلال الخصم على قيمتها بدعم من الشركاء ومن الجمعية وبأسعار تنافسية وأقساط مريحة مشيرا إلى وضع عدد من المعايير والشروط في المبادرة لتحقيق الشفافية وضمان نجاح المبادر بإذن الله.

وقدم الزامل شكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرة وانشطة الجمعية كما ثمن دور القطاع الخاص في دعم هذه المبادرة وكذلك تجاوب الأسر المستفيدة والتي تفاعلت بشكل لافت مع هذه المبادرة سعياً لتحسين مصدر دخلها.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية قد رعى قبل نحو عامين المرحلة الأولى لمبادرة تاكسي وتسليم السيارات للأيتام ،وقد حققت المبادرة نجاحاً كبيراً وكان لها اثر مباشر على حياة المستفيدين من المبادرة.