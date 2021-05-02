أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

المناطق- تبوك- علي العميري:

رأس صاحب الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم واطلع سموه خلال الاجتماع على تقرير اعمال الجمعية خلال الفترة الماضية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قامت بها الجمعية وكذلك تقرير عن المشاريع التي أنجزتها الجمعية خلال الأشهر الماضية إضافة إلى الاعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك. مشيداً سموه بما يحضى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات بعد ذلك ناقش المجلس عدد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات.