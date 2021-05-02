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أمير القصيم يُكرّم الفريق الأمني المشارك بالقبض على الجناة في إحدى القضايا الجنائية بمحافظة المذنب

أمير القصيم يُكرّم الفريق الأمني المشارك بالقبض على الجناة في إحدى القضايا الجنائية بمحافظة المذنب

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أمير القصيم يُكرّم الفريق الأمني المشارك بالقبض على الجناة في إحدى القضايا الجنائية بمحافظة المذنب

أمير القصيم يُكرّم الفريق الأمني المشارك بالقبض على الجناة في إحدى القضايا الجنائية بمحافظة المذنب
http://almnatiq.net/?p=978859
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن أدوار منسوبي الجهات الأمنية على مختلف المستويات، أسهمت في القبض على العديد من الجناة في قضايا جنائية وأمنية ، وتدل على فطنتهم وإخلاصهم في أداء أعمالهم والمهارة العالية التي يتمتعون بها، منوهاً بما تحقق من إنجاز أمني – بتوفيق من الله – في القبض على الجناة الذين ارتكبوا إحدى القضايا الجنائية ، المتمثلة في سرقة ومقتل أحد رعاة الأغنام في محافظة المذنب.
جاء ذلك خلال استقباله بالإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي , والفريق الأمني الذي تمكن من القبض على الجناة .
وأعرب اللواء بن مرضي عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته للجهود الأمنية بالمنطقة ، مما يعد حافزا لتقديم كل ما بوسعهم في خدمة المنطقة وأهاليها والحفاظ على الأمن والممتلكات في هذا الوطن العزيز.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.

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